بالتعاون بين "طلعت مصطفى" و"فنارة سبورتس".. انطلاق بطولة "قاضية" في نادي مدينتي غدا

الخميس 30/مايو/2024 - 07:48 م

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى وشركة "فنارة سبورتس" للتسويق الرياضي عن إطلاق النسخة الرابعة من بطولة "قاضية" للفنون القتالية المختلطة MMA في نادي مدينتي الرياضي غدًا بمشاركة 28 لاعبًا. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد ظهر اليوم في نادي مدينتي الرياضي لتقديم اللاعبين المشاركين ببطولة "قاضية"، بحضور يوسف قدري، رئيس القطاع التجاري بأندية مجموعة طلعت مصطفى، وخالد عويس، مدير عام نادي مدينتي، ومصطفى القاضي، مؤسس ومدير شركة فنارة للتسويق الرياضي، المنظمة لبطولة "قاضية"، ولفيف من الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام.

وأكد يوسف قدري، رئيس القطاع التجاري بأندية مجموعة طلعت مصطفى، أن المجموعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنظيم فعاليات رياضية متنوعة لتشجيع سكان مشروعاتها على ممارسة الرياضة، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن المجموعة حريصة على استضافة وتنظيم بطولات رياضية كبيرة، مثل بطولتي "هيشتر باريس" و"مرسيدس ماسترز" للجولف، و"مدينتي هاف ماراثون" والحدث الرياضي المميز "Fly over Madinaty" لمحبي القفز بالمظلات وغيرها، ما يسهم في تشجيع السياحة الرياضية، ولتكون مدينتي وجهة لإقامة البطولات الرياضية المحلية والعالمية لمختلف الألعاب الرياضية.

وأوضح قدري أن قطاع الأندية بالمجموعة حريص على التعاون مع الشركات الناشئة في مجال الرياضة، مثل شركة "فنارة" المنظمة لبطولة "قاضية"، وذلك بهدف تنظيم بطولات مختلفة ومميزة لمختلف أنواع الرياضات. وأعرب قدري عن سعادته بتظيم النسخة الرابعة من بطولة "قاضية" في نادي مدينتي وللعام الثاني على التوالي، داعيًا سكان المدينة والجماهير لحضور البطولة والاستمتاع بالمنافسات.

وتقام البطولة غدًا الجمعة 31 مايو في السنتر كورت بنادي مدينتي عند بوابة 5، وسيتم فتح الأبواب للجماهير ابتداء من الساعة 5.00 مساء، وتم إتاحة تذاكر حضور مباريات البطولة للجمهور من خلال "Ticketsmarche" عبر الرابط التالي: https://shorturl.at/hbtUV