اقرأ غدًا في «البوابة».. الرئيس الصينى يدعو إلى عقد مؤتمر سلام فى الشرق الأوسط

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 31 مايو 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الرئيس الصيني يدعو إلى عقد مؤتمر سلام فى الشرق الأوسط

شى جين بينج: نؤيد إنشاء دولة فلسطينية وعضويتها الكاملة فى الأمم المتحدة

منتدى التعاون العربى الصينى: السيسي: نشيد بسياسات بكين تجاه القضية الفلسطينية والدعم المستمر للوقف الفورى لإطلاق النار

الأمن المائى العربى على رأس أولويات التعاون المستقبلى وطالبنا إثيوبيا بالانخراط بحسن نية مع مصر والسودان

مارين لوبان تتهم ماكرون بجر فرنسا لحرب مباشرة مع روسيا

ساركوزى يعرب عن شكوك جدية بشأن إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا

تل أبيب: الحرب على غزة مستمرة لـ ٧أشهر أخرى

قنابل إسرائيل الحارقة لمخيم نازحى رفح «صنعت فى أمريكا»

المعارضة الصهيونية تسعى للاتحاد على طريق الإطاحة بنتنياهو وحكومته