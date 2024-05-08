المشدد بين 3 و15 سنوات لـ4 متورطين في إلقاء شاب من الطابق السادس بمدينة نصر

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، متهمين اثنين بالسجن المشدد 15 عاما، ومعاقبة أخر بالسجن المشدد 3 سنوات، وبراء 5 آخرين في اتهامهم بقتل شاب، وإلقائه من الطابق السادس في مدينة نصر، بسبب خلافات بينهم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفى أحمد معوض،، وعضوية المستشارين أكرم أبو حساب، وحسني زهران، ومروة هشام بركات، وأمانة سر معتز مدحت، وخالد حمدي.

وكشف أمر الإحالة قيام متهمين "يحملون الجنسية الأسيوية"، بقتل الشاب المجني عليه "سوداني الجنسية"، وإلقائه من الطابق السادس عقب التعدي عليه بالضرب، بعد نشوب خلافات بينهم للتعدي على فتاة من نفس جنسية الشاب، فقام المتهمين بضرب المجني عليه وألقوه من الطابق السادس، ما تسبب في وفاته.