وزير العدل ورئيس معهد التخطيط القومي يشهدان فعاليات البرنامج التدريبي للتخطيط الاستراتيجي

افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي ووزير التخطيط الأسبق، اليوم الأربعاء، فعاليات البرنامج التدريبي "التخطيط الاستراتيجي ومؤشرات الآداء"، الذي يُقام اعتباراً من 8/5/2024 على مدار عشرين يوماً بديوان عام وزارة العدل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية لقيادات وزارة العدل و المحاكم و الجهات و الهيئات القضائية.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة العدل بتعزيز قدرات الكوادر البشرية وتنمية مهاراتهم وصولاً لاكتساب المهارات التخطيطية وتنميتها.

وفي كلمته أكد وزير العدل حرص الوزارة على تنمية الكوادر البشرية واتباع الأساليب العلمية في تنمية المهارات في مجال التخطيط و مؤشرات قياس الأداء لإكسابهم مهارات بناء خطة استراتيجية، كما أشاد بالتعاون البناء بين وزارة العدل ومعهد التخطيط القومي في مجالات التخطيط والتنمية البشرية للاستفادة من خدماته البحثية والتدريبية على نحو يدعم صانع ومتخذ القرار.

من جانبه، أشار رئيس معهد التخطيط القومي إلى أن البرنامج التدريبي يستهدف تعريف المشاركين من قيادات وزارة العدل بأهمية التفكير والتخطيط الاستراتيجي، وتطبيق أدوات التحليل الاستراتيجي مؤسسياً، واكتساب مهارات التخطيط الاستراتيجي وتوصيف تحديات قياس الآداء واستخلاص خبرات التخطيط الاستراتيجي.

جدير بالذكر أن المعهد يقوم بتنفيذ البرنامج التدريبي من خلال نُخبة من الخبراء بالمعهد.

في ختام اللقاء تبادل وزير العدل ورئيس معهد التخطيط القومي الدروع التذكارية.