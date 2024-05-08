محافظ أسوان: 30 مليون جنيه تكلفة المشروع المتكامل للصرف الصحي في منطقة عزبة الفرن بكيما

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه تم التنسيق بين الجهات المختصة لإنهاء مشاكل الصرف الصحى بمنطقة عزبة الفرن بكيما من خلال تنفيذ مشروع متكامل للصرف الصحى بتكلفة تقديرية تصل لنحو 30 مليون جنيه، وبأطوال تصل إلى 2 كم، رغم أنها تعتبر من المناطق الجبلية ذات المرتفعات والطبيعة الصعبة.



يأتي ذلك ضمن سلسلة المشروعات التى تشهدها المحافظة إحلال وتجديد شبكات البنية التحتية المتهالكة، وإقتحام المشاكل المتراكمة بهذا القطاع الهام بمختلف المناطق والأحياء السكنية بالمراكز والمدن.

ولفت إلى أن الإهتمام بتوفير حياة كريمة للمواطنين تقع فى أولويات العمل التنفيذى بهدف تحسين مستوى المعيشة للأسر الأسوانية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، ومن بينها مشاكل الصرف الصحى بمنطقة عزبة الفرن، والمتراكمة منذ 2008 بما يقارب 16 عاماً، تواكباً مع تنفيذ مشروع متكامل أخر للصرف الصحى لخدمة مناطق شرق المدينة فى السيل الجديد والريفى والناصرية وخور عواضة.

من جانبه، أوضح اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، أنه وفقاً للرؤية الشاملة والطموحة التى يتبناها محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، يتم اقتحام كافة المشاكل الجماهيرية من خلال توفير الاعتمادات المالية لتلبيتها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، خاصة التى تتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى.

وأشار إلى أنه بالتعاون مع مديرية الرى سيتم تنفيذ خط إنحدار ليساهم فى القضاء على مشكلة الصرف الصحى المتكررة بجوار عمارة الزهرى، ليتم البدء فيه خلال شهرين من تاريخ إستخراج التصاريح اللازمة وإنهاء كافة الإجراءات الفنية والإدارية، وبالتوازى ستقوم الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بتنفيذ الحل الجذرى للقضاء على مشكلة الصرف الصحى المتكررة بجوار مقابر الأطفال بالعزبة عقب الإنتهاء من مشروعى خطى الإنحدار، وتنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف بالشوارع الداخلية لعزبة الفرن بشكل كامل .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تلبية مطالب وإحتياجات المواطنين فى كافة القطاعات الخدمية، وبناءاً على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.