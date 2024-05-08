جامعة العريش تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «سيناء الماضي والحاضر والمستقبل»

نظمت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة العريش، تحت رعاية الأستاذ الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، اليوم الأربعاء، ندوة تثقيفية بعنوان "سيناء الماضي والحاضر والمستقبل". على هامش احتفالات الدولة بعيد تحرير سيناء، بقاعة الاحتفالات بمبني إدارة الجامعه، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالكلية.



تناولت الندوة، التي حاضر فيها اللواء دكتور محمد محمد الغباري، مستشار مدير أكاديمية ناصر العسكرية، وأيمن محمد عدلي، رئيس لجنة التثقيف والتدريب بنقابة الإعلاميين، تاريخ سيناء المجيد وكفاح شعبها لاسترداد أرضه، ودور الإعلام في تعمير سيناء وبناء مستقبلها.



وأكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، أهمية هذه الندوة في تعزيز الوعي بأهمية سيناء ودورها في التاريخ المصري، ودعا الشباب إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق التنمية والتقدم في هذه الأرض المباركة.



كما أشاد رئيس الجامعة بدور الشباب في بناء مستقبل سيناء، داعيًا إياهم إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق التنمية والتقدم في هذه الأرض المباركة.



تأتي هذه الندوة ضمن فعاليات جامعة العريش للاحتفال بعيد تحرير سيناء، والتي تتضمن العديد من الفعاليات الثقافية والعلمية والرياضية، والتي تهدف إلى تعزيز روح الوطنية والانتماء لدى أبناء سيناء.

