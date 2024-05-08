«رياضة القليوبية» تطلق اللقاء الحواري الرابع للتوعية بالمخاطر

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية (الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث)، اليوم الأربعاء، اللقاء الحواري الرابع والندوات الخاصة بالتوعية بالمخاطر والتحديات التي تواجه قطاعي الشباب والرياضة وأهمية مواجهتها.

جاء ذلك تحت شعار "من أجل الوعي نلتقي" بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمشاركة 300 من العاملين ومسؤولي إدارة الأزمات ومديري الإدارات الفرعية ومديري مراكز الشباب والأندية الرياضية بمحافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والقليوبية والجيزة).

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد مسعود، وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية للادارة الاستراتيجية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، ومحسن محمد مدير عام الادارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بوزارة الشباب والرياضة.

من جانبه، أشار الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية إلى الجهد الكبير والانجازات التي تقدمه الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية من خلال الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث.

وأوضح "الصبروط"، أن ذلك يأتي في ظل الفكرة الإنشائية التي تشهدها مراكز الشباب والأندية بجميع المحافظات والتي ساعدت بشكل كبير في زيادة عدد الملاعب وحمامات السباحة، الأمر الذي يستدعي التوعيه بإدارة الأزمات والحد من المخاطر التي تواجه قطاع الشباب والرياضة وتوفير وسائل الأمن والحماية المدنية حفاظا على أمن وسلامة الأعضاء والمترددين.

وفي كلمته، أكد الدكتور خالد مسعود، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، استمرار تنفيذ اللقاءات الحوارية التي تطلقها الوزارة من خلال الإدارة الاستراتيجية لتشمل جميع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، بهدف العمل على زيادة الوعي لدى مسئولي الأزمات والكوارث بمراكز الشباب والأندية بجميع أنحاء الجمهورية، والتوعية والتثقيف وكيفية التعامل مع الأزمة والاستعداد لها قبل حدوثها، واتباع كافة الضوابط والأكواد الخاصة بتشغيل الملاعب وحمامات السباحة وغيرها من الضوابط التي تساهم في حماية وتوفير أمن وسلامة الأعضاء والمترددين على مراكز الشباب والأندية.

على جانب اخر، استعرض محسن محمد، مدير عام الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، عرض تقديمي يوضح فيه دور وزارة الشباب والرياضة في التعامل مع الأزمات والكوارث، والدور الذي تقوم به الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية برئاسة الدكتور خالد مسعود في هذا الملف الهام.

تضمن العرض عدة محاور منها أهداف إدارة الأزمات والكوارث، وبناء منظومة إدارة الازمات والكوارث والحد من المخاطر داخل وزارة الشباب والرياضة والجهات التابعة لها، والوقوف على تطورات الموقف بشكل مستمر، وتنمية الوعي داخل الوزارة والجهات التابعة لها للتعامل مع الازمات والكوارث، ورصد ومتابعة الأحداث الطارئة والأزمات والكوارث المختلفة والاستجابة الفورية للتعامل معها، واتخاذ الإجراءات الوقائية لمجابهة الأزمات والكوارث وحصر المخاطر المتوقعة ووضع خطط لمواجهتها والتقليل من آثارها.

وعقدت أولى الندوات التوعوية تحت عنوان "إدارة الأزمات بين النظرية والتطبيق"، حاضر فيها اللواء الدكتور ابراهيم عثمان، نائب الأمين العام لمجلس الدفاع الوطني سابقا، حيث تناول المخاطر والأزمات التي تواجه المنشآت الشبابية والرياضية وشرح وافي لتطبيق عوامل أكواد الأمن والسلامة بالمنشآت، وتطرق في حديثه إلى مفهوم وتعريف المخاطر، وأنواع المخاطر، ومراحل معالجة المخاطر بالمؤسسة الرياضية.

وأقيمت الندوة الثانية بعنوان "ضوابط حمامات السباحة وقدمها دكتور محمد حشاد دكتور بكلية التربية الرياضية جامعة بنها، أعقبها ورشة عمل عن الإسعافات الأولية واصابات الملاعب قدمها الدكتور أحمد عبد الهادى مدير عام إدارة الازمات بمحافظة القليوبية، أعقبها الجلسة الثالثة بعنوان ضوابط واكواد تشغيل حمامات السباحة والتى حاضر فيها الدكتور إيهاب عماد، الأستاذ بقسم علوم الصحة بكلية التربية الرياضية بجامعة بنها.

تأتى تلك الأنشطة والفعاليات، ضمن خطة الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة الشباب والرياضة - الادارة العامة لادارة الازمات والكوارث والحد من المخاطر، لتفعيل وتثقيف وزيادة الوعى لدى مسئولى الازمات بمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات والتى تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور خالد مسعود رئيس الادارة المركزية للادارة الاستراتيجية والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.