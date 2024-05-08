شاهد.. تكليفات الرئيس السيسي للحكومة اليوم

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار وتعزيز جهود الاستفادة من النجاحات التي حققها مستقبل مصر بالدلتا الجديدة، ومشروعات التنمية الزراعية بالمحافظات، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في تطوير القطاع الزراعي بالبلاد، وتحقيق طفرة في الرقعة الزراعية، بما يضمن الأمن الغذائي في البلاد ويحميه من التقلبات الدولية، فضلاً عن زيادة معدلات نمو الدخل القومي

وعقد الرئيس السيسي اجتماعاً اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعقيد الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وصرح المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة توفير الاحتياجات اللازمة من المرافق والخدمات، لاسيما في قطاعات الكهرباء والمياه والري، لمشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة، ومشروعات التنمية الزراعية بالفيوم، والمنيا وبني سويف، ومشروع سنابل سونو بأسوان، ومشروع منطقه الداخلة بجنوب مصر، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير منتجات زراعية بجودة مرتفعة للأسواق المحلية، بأسعار مناسبة للمواطنين، بالإضافة إلى زيادة معدلات التصدير للخارج.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه خلال الاجتماع باستمرار وتعزيز جهود الاستفادة من النجاحات التي حققها المشروع، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في تطوير القطاع الزراعي بالبلاد، وتحقيق طفرة في الرقعة الزراعية، بما يضمن الأمن الغذائي في البلاد ويحميه من التقلبات الدولية، فضلاً عن زيادة معدلات نمو الدخل القومي.

