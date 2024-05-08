هنأ الدكتور أيمن محمد إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، كلية العلوم، اليوم الأربعاء، لحصولها على المركز الأول في جوائز التميز المؤسسي لأفضل كلية بالجامعة لجائزة مصر للتميز الحكومي بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

علوم بورسعيد تحصد المركز الأول في جوائز التميز المؤسسي

وأشار، في بيان إلى أن جامعة بورسعيد بدأت في تنفيذ ‎الجوائز الداخلية للكليات بالتعاون مع فريق جائزة مصر للتميز الحكومي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك من منطلق أهمية تعميق ثقافة التميز الحكومي والتنافسية في تقديم مستويات أداء وخدمات متميزة تنعكس ايجابياً على جودة الخدمات التي تقدمها الكليات الجامعية لطلابها وأعضاء هيئة تدريسها والمتعاملين معها.

يشار إلى أن الجامعة اشتركت في جوائز التميز ‎المؤسسي الداخلي بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس الأعلى للجامعات في فئة أفضل كلية في العام 2022-2023، قام فريق العمل بإشراف الدكتور راوية رزق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بالعمل على مدار العام الماضي بالتعاون مع فرق العمل المختلفة بكليات الجامعة في هذا الشأن.