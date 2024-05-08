ارتفاع سعر الدولار مساء اليوم الأربعاء 8 مايو 2024

اختتمت تعاملات الدولار في البنوك مساء اليوم الأربعاء 8 مايو 2024، حيث صعد سعر العملة الخضراء مقابل الجنيه داخل عدد من البنوك، بمتوسط سعر بلغ 10 قروش.

سعر الدولار أمام الجنيه

بلغ سعر الدولار داخل بنك مصر 47.6 جنيه للشراء و47.7 جنيه للبيع أمام الجنيه، وسجل سعر الدولار داخل بنك القاهرة 47.58 جنيه للشراء و47.68 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار أمام الجنيه داخل بنك الكويت الوطني 47.5 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار داخل البنك المصري الخليجي 47.5 جنيه للشراء و47.6 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار أمام الجنيه داخل بنك الإسكندرية 47.5 جنيه للشراء و47.6 جنيه للبيع، وبلغ داخل المصرف المتحد 47.5 جنيه للشراء و47.6 جنيه للبيع.

وسجل داخل بنك قناة السويس 47.5 جنيه للشراء و47.6 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك العقاري المصري العربي 47.5 جنيه للشراء و47.6 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار داخل بنك سايب 47.5 جنيه للشراء و47.6 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر الدولار داخل المصرف العربي الدولي 47.5 جنيه للشراء و47.6 جنيه للبيع.



وسجل سعر العملة الخضراء داخل البنك التجاري الدولي 47.5 جنيه للشراء و47.6 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار داخل بنك HSBC 47.4 جنيه للشراء و47.5 جنيه للبيع.