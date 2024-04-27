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السبت 27 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

محمود وفا يدير مباراة الجونة والاتحاد السكندري بالدوري

محمود وفا
محمود وفا
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قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، اسناد مباراة الاتحاد السكندري والجونة المقرر اقامتها مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة العشرون من بطولة دوري النيل الي الحكم محمود وفا. 
ويتكون طاقم الحكام من: 
حكم ساحة: محمود وفا 
حكم مساعد1: خالد حسين
حكم مساعد2: احمد عبد الغني
حكم رابع: جلال احمد
حكم Var: عمرو الشناوي
حكم Var مساعد: عاطف حسين
ومن المقرر ان تنطلق صافرة البداية للمباراة التي تجمع الاتحاد السكندري والجونة في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم السبت.

محمود وفا حكما مباراة الجونة