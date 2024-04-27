اليوم .. جهاز المنتخب يتابع مباريات الدوري

يتابع حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مباريات الدوري المحلي التي تقام مساء اليوم ضمن منافسات الجولة العشرون لمسابقة دوري النيل.



يأتي ذلك ضمن خطة المدير الفني للفراعنة لاتاحة الفرصة لجميع لاعبي فرق الدوري استعدادا لضم الافضل من بينهم لتدعيم صفوف منتخب مصر في المرحلة المقبلة.

يتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته بتصفيات كأس العالم برصيد ست نقاط، حصدها من الفوز في مبارتين.

ويرغب الفراعنة في الفوز بمبارتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو لتسهيل مهمة الفريق في التأهل لنهائيات كأس العالم.