السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بالعمرانية الشرقية.. صور

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع الناصر من شارع ترعة الزمر العمرانيه الشرقية دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع الناصر من شارع ترعة الزمر العمرانيه الشرقية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

IMG-20240427-WA0006

IMG-20240427-WA0005

IMG-20240427-WA0004

IMG-20240427-WA0003

IMG-20240427-WA0001