عائلة وش إجرام.. حكاية مقتل شاب على يد جزار ونجله في السلام

مع وصول عقارب السادسة مساء يوم الأربعاء الماضي، كانت الأمور تسير بشكل طبيعي داخل منطقة المحمودية بمدينة السلام في القاهرة، حتى قطع الهدوء الذي يسيطر على الأرجاء صوت صرخات أطلقتها إحدى السيدات، لتعلن عن وقوع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب على يد شخصين بطريقة بشعة.

جريمة جزار السلام ونجله

«إسلام مش بتاع مشاكل، والمتهمين أنهوا حياته دون رحمة»، بهذه الكلمات بدأ "محمد"، أحد سكان المنطقة التي شهدت الجريمة يروي كواليس الواقعة لـ"البوابة نيوز"، مشيراً إلى أن المجني عليه يدعى إسلام ويبلغ من العمر 23 عاما، ويشهد له الجميع بالشهامة والجدعنة، فلم يكن من ذوي النشاط الإجرامي، فقط كان يسعى لكسب المال الحلال لمساعدة أسرته على ظروف الحياة بسبب ضيق الحل.

وتابع الشاهد: "قبل وقوع الجريمة وقعت مشادة كلامية بين إسلام المجني عليه، مع شاب آخر يعمل والده جزارا بسبب خلافات وقعت بينهما بسبب مزاح على كاب كان يرتديه نجل الجزار، وتطورت الأمور بينهما إلى مشاجرة تدخل على إثرها الأهالي من كل حدب وصوب وقاموا بفض الخلاف، إلا أن رغبة في الانتقام سيطرت على نجل الجزار".

وأضاف: "توجه نجل الجزار نحو أبيه وأخبره بما حدث، ليقرر الأب وضع خطة شيطانية مع نجله من أجل الانتقام من إسلام وسط الشارع، حيث توجه الأب مع نجله نحو مكان تواجد المجني عليه وقاموا بالتعدي عليه وسط الشارع ليسقط على الأرض غارقاً في دمائه ويلقى مصرعه في الحال".

وأوضح: "بعد تنفيذ لاذا المتهمان بالفرار، وعقب إبلاغ الشرطة وصل رجال المباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة هنا حيث مسرح الجريمة، وجرى التحفظ على كاميرات المراقبة التي سجلت لحظة ارتكاب الجريمة".

ضبط الجناة

بعد عمل التحريات والبحث وجمع المعلومات نجح رجال مباحث قسم شرطة السلام في تحديد مكان اختباء المتهمين، ونجحت قوات الأمن في إلقاء القبض عليهما، والذين اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد الانتقام من المجني عليه، وبعرضهما على النيابة العامة أصدرت قرارها بحبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات.