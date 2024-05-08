ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة في البرازيل إلى 95 قتيلًا

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة التي تشهدها البرازيل إلى 95 قتيلًا، وسط توقعات باستمرار هطول الأمطار الغزيرة على البلاد.

ونقل راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الأربعاء عن حاكم ولاية "ريو جراندي دو سول" إدواردو ليتي قوله “إنه تم نشر المئات من قوات الشرطة لوقف عمليات السرقة والنهب في المناطق التي دمرتها الفيضانات”، متعهدا بتعزيز الأمن ومنع هجمات العصابات الإجرامية التي تستهدف فرق الإنقاذ والإغاثة للاستيلاء على القوارب التي يستخدمونها لسرقة المباني في المناطق المتضررة من مياه الفيضانات.

وقد تسببت مياه الفيضانات في انقطاع التيار الكهربائي والمياه النظيفة لعدة أيام عن عشرات الآلاف من الأشخاص بمدينة "بورتو أليجري" عاصمة ولاية "ريو جراندي دو سول" جنوب شرق البرازيل والمناطق المحيطة بها.

وما زال عشرات الأشخاص في عداد المفقودين جراء الفيضانات العارمة والانهيارات الأرضية والطينية الناجمة عنها في مناطق جنوب البلاد، وقد تسببت الأمطار بغزارة في إلحاق أضرار بأكثر من 200 منطقة في "ريو جراندي دو سول" وتدمير العديد من الطرق والكباري والسدود.

وكان الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قد تفقد عدة مرات المناطق المتضررة من الفيضانات وتعهد بتقديم دعم كبير لجهود الإنقاذ وإعادة الإعمار.

