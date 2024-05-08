استشهاد 9 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على شرق غزة ورفح

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن تسعة أشخاص استشهدوا، فجر اليوم الأربعاء، في قصف إسرائيلي على شرق مدينة غزة ورفح بجنوب القطاع.

وذكرت الوكالة أن سبعة أشخاص لاقوا حتفهم حين استهدف الطيران الإسرائيلي شقة في بناية سكنية بمنطقة عسقولة في حي الزيتون شرق غزة ما أسفر عن استشهاد رجل وامرأة وأبنائهما الخمسة.

وأضافت أن شخصين استشهدا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على دراجة نارية قرب بوابة صلاح الدين جنوب رفح.

وذكرت وكالة شهاب الإخبارية على تليجرام، أن قصفا مدفعيا استهدف حي السلام شرق رفح فيما استهدف قصف جوي إسرائيلي بيت لاهيا شمال قطاع غزة.