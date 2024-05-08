شهيدتان في قصف مدفعي إسرائيلي شرق خانيونس

تعرضت منطقة خزاعة شرق خانيونس لقصف مدفعي عنيف من جانب القوات الإسرائيلية، مما أسفر عن سقوط شهيدتان وانتشال عدد من الجرحى من تحت الأنقاض.

ووفقاً لشهود عيان، فإن القوات الإسرائيلية شنت قصفاً مدفعياً مكثفاً على منطقة خزاعة شرق خانيونس مما أدى إلى تدمير منازل وإحداث أضرار جسيمة في المناطق المحيطة.

وقد تم نقل الجرحى إلى المستشفيات لتلقي العلاج، ولكن الوضع الإنساني يبقى حرجاً نتيجة للاشتباكات العنيفة والتوتر الدائم.

وفي هذا السياق، تستمر العمليات العسكرية والهجمات العنيفة بشكل متواصل في قطاع غزة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي وتشكل تهديداً كبيراً على السكان المدنيين.