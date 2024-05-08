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الأربعاء 08 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

إسرائيل تعيد فتح معبر كرم أبو سالم بعد أيام من إغلاقه

معبر كرم أبو سالم
معبر كرم أبو سالم
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أعادت إسرائيل فتح معبر كرم أبو سالم مع قطاع غزة أمام المساعدات الإنسانية بعد إغلاقه يوم الأحد عقب هجوم صاروخي.

وقتل أربعة جنود في هجوم صاروخي من غزة على نقطة تجمع بالقرب من المعبر وأعلنت حماس مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال منسق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلية إن المعبر أعيد فتحه صباح اليوم أمام الشاحنات للدخول إلى غزة، "بناء على توجيهات المستوى السياسي"، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف أن المساعدات لا تزال تخضع للتفتيش الإسرائيلي قبل دخولها إلى غزة.

وقال البيت الأبيض أمس إن إسرائيل أكدت للولايات المتحدة أنها ستعيد فتح المعبر اليوم بعد إغلاقه.

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