تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية السنغافورية بعد وقت قصير من إقلاعها

أعلنت وزارة الدفاع السنغافورية، اليوم الأربعاء، تحطم طائرة من طراز (إف-16) تابعة للقوات الجوية بعد وقت قصير من إقلاعها.

وأوضحت الوزارة، في بيان نقله راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا"، أن الطائرة واجهت مشكلة أثناء الإقلاع، فيما تمكن الطيار من القفز من الطائرة قبل تحطمها داخل قاعدة تينجا الجوية.

وأضاف البيان أن الطيار في حالة جيدة ويتلقى الرعاية الطبية، بينما لم يصب أي فرد آخر بأذى.