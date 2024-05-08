بالصور.. نزوح جماعي من رفح إلى مخيم النصيرات بعد اجتياح إسرائيلي

شهدت منطقة رفح في قطاع غزة، اجتياحًا بريًا عنيفًا من قبل القوات الإسرائيلية خلال الساعات الماضية، تسبب في وقوع العشرات من الشهداء والجرحى بين الفلسطينيين الأبرياء، ودمر وحجب عددًا كبيرًا من المنازل والممتلكات.

ونتيجة للأوضاع الصعبة والخطرة، بدأ سكان قطاع غزة في منطقة رفح بالتحرك نحو مخيم النصيرات بحثا عن مأوى آمن وحماية.

واستقبل المخيم اللاجئين بذراعيه المفتوحتين وبدأت جهات محلية وعالمية بتوجيه المساعدة والدعم لهؤلاء النازحين.

النزوح القسري للسكان الفلسطينيين في رفح جاء نتيجة لتفاقم الوضع الإنساني الذي واجهوه بفعل العنف والدمار الشديد الذي طال أماكن سكنهم.