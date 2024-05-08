إحالة تشكيل عصابي للمحاكمة بتهمة تقليد العملات والنصب على المواطنين بمنشأة ناصر

أمرت نيابة منشأة ناصر الجزئية، بإحالة تشكيل عصابى مكون من شقيقين يحملان جنسية إحدى الدول، الى المحاكمة بتهمة التزوير وتقليد العملات والنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وكانت النيابة قد أمرت بلاستعلام عن أوراق الإقامة الخاصة بالمتهمين، والتحرى حول نشاطهم الإجرامى، والتحفظ على الأموال المضبوطة وعرضها على خبراء التزييف والتزوير فى الطب الشرعى.

تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من عامل، مقيم بمحافظة الجيزة، بأنه تعرف على أحد الأشخاص عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" واتفق معه على التقابل لشراء مبلغ مالى "عملات أجنبية" لرغبته فى شراء واستيراد بعض التجهيزات الخاصة بكافيه ومطعم ملك والده من الخارج، ولدى وصوله هو وصديق له (طالب – مقيم بمحافظة الجيزة) مُستقلين سيارة أجرة لمحل البلاغ، حضر شخصين واستقلا معهما السيارة وقاما بعرض مبلغ (1000 دولار) إلا أنهما اكتشافا بأنهم "مقلدين" فحدثت بينهم مشادة قاما خلالها المتهمان بالتعدى عليه بالسب وتمزيق ملابسه إلا أنه نجح فى الإفلات منهما والنزول من السيارة للاستغاثة فانطلقوا وبصحبتهما صديقه وعقب ذلك قاما بتركه بالطريق وبسؤال صديقه أيد ما سبق.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة رواية المبلغين، وبإعادة مناقشتهما أقرا المُبلغ بأنه تحصل على مبالغ مالية عملات أجنبية مقلدة من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" – جار ضبطه) بقصد تصريفها مقابل عائد مادى فقام بالاتفاق مع صديقه المشار إليه على مغافلة الشخصين المشار إليهما أثناء قيامه بشراء العملات منهما واستبدال المبلغ المقلد بالصحيح وادعائه بأن المبلغ مقلد ورفضة إتمام عملية الشراء ولدى مغادرته السيارة عقب استيلائه على المبلغ الصحيح اكتشافا الشخصين ذلك فقاما بالتحفظ على صديقه وتوجها به لمحل سكنهما بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وقاما بإكراهه على توقيع (2) إيصال أمانة ومبايعة لهاتفه المحمول، كما أرشد المُبلغ بمسكنه عن (32 ألف دولار "مقلدين"- 1000 دولار "صحيحة" المستولى عليها).

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط المتهمين (شقيقان "يحملان جنسية إحدى الدول")، وبحوزتهما (إيصالات الأمانة - مبايعة الهاتف المحمول - 1000 دولار "المقلدين")، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.