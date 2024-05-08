تجديد حبس المتهم بقتل والده في الخليفة بسبب المخدرات

قرر قاضى المعارضات بمحكمة زينهم، تجديد حبس المتهم بقتل والده بسبب المخدرات، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية قد باشرت التحقيق مع المتهم بقتل والده، وتبين من التحقيقات أن المتهم يتعاطى للمخدرات منذ فترة وكان والده يتشاحن معه بسبب ذلك، ويوم الواقعة تشاجر معه بسبب تعاطيه فتطورت المشاجرة إلى تعدى بالضرب واستل المتهم سكين من المنزل وانهال على والده بطعنة نافذة فى البطن أدت إلى وفاته.

وجاء فى مناظرة النيابة للمجنى عليه، أنه رجل فى عقده الخامس، مصاب بجرح طعنى نافذ بمنطقة البطن وإصابات أخرى وسحجات بالجسم، ويرجح أن سبب الوفاة تهتكات فى الأمعاء ونزيف حاد.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليه لبيان سبب الوفاة، وعرض المتهم على الطب الشرعى لبيان تعاطيه للمخدرات من عدمه.

بدأت الواقعة بتلقى قسم شرطة الخليفة بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة قتيل داخل منزل بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثة مسن مقتول طعنا بسكين فى بطنة بطريقة بشعة، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل القتيل وعمره 28 سنة، بسبب عتاب المتوفى له على تعاطى المواد المخدرة قام على إثرها الجانى باستلال سكين المطبخ ووشق بطن والده، وفر هاربا، ونجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى ضبطه.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.