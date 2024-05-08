غلق مسطح كوبري جيهان السادات.. تعرف على خريطة التحويلات المرورية في مدينة نصر

بدأت، صباح اليوم الأربعاء، الإدارة العامة للمرور القاهرة، إجراء تحويلات مرورية؛ لاستكمال الأعمال الخاصة بمشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لاستكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بالمحطة رقم 4 بمشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة؛ مما يستلزم استكمال تنفيذ أعمال الغلق لشارع ذاكر حسين فى المتجه لميدان إنبى بالوصلة من شارع عبد الله العربى وصولاً لشارع محمد أحمد سليم.

وقال مصدر أمنى، بأنه يتم إجراء بعض التحويلات المرورية بالنسبة للإتجاه القادم من محور عبد الله العربى ويرغب الاتجاه إلى شارع ذاكر حسين يسلك الشوارع التالية يميناً اتجاه شارع المستشار حافظ فاستكمال والاستكمال فيساراً تجاه شارع محمد أحمد سليم، فيميناً اتجاه شارع ذاكر حسين اتجاه ميدان إنبى .

ويميناً اتجاه شارع محمد فريد أبو الحديد والاستكمال فيساراً اتجاه شارع محمد أحمد سليم فيميناً اتجاه شارع ذاكر حسين اتجاه ميدان إنبى .

وأوضح المصدر، بأنه يتم الغلق الكلى لمسطح كوبرى جيهان السادات للقادم من شارع ذاكر حسين تجاه شارع عبدالله العربى وإجراء التحويلات المرورية للقادم من شارع ذاكر حسين تجاه شارع عبدالله العربى يسلك يميناً شارع بنى أمية فيساراً شارع أحمد فهيم تجاه شارع عبدالله العربى.

وأشار المصدر، إلى أنه يكون تنفيذ تلك الأعمال ليلاً ونهاراً بتداءً من الساعة 12.05 صباح يوم الأربعاء الموافق 8/5/2024 ولمدة (ثلاثون يوماً).

من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.