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الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

رئيس جامعة جنوب الوادي يترأس مجلس التحول الرقمي

اجتماع بجامعة جنوب
اجتماع بجامعة جنوب الوادي
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ترأس الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، اجتماعا لمجلس التحول الرقمي بالجامعة، جاء ذلك بحضور الدكتور فرج خضاري عميد كلية الهندسة، والدكتور عماد علي عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والمهندس على فكرى مدير مركز المعلومات بالجامعة، والدكتور محمد مهدي مسئول متابعة المشروعات التطويرية بالجامعة، ومهندسي مركز المعلومات بالجامعة.

وأكد رئيس الجامعة، أهمية التحول الرقمي في إدارة دولاب العمل بكفاءة وفاعلية وأهمية تحقيق الاستفادة القصوى من التطبيقات الإلكترونية بالجامعة.

 كما ناقش التفاصيل الفنية والتقنية لقطاع التحول الرقمي وخطة العمل والدور المنوط به لتحقيق التكامل بين مختلف عناصر العمل.

ووجه بتوفير كافة احتياجات القطاع من أدوات عمل وعمل قاعدة بيانات متكاملة بمختلف التطبيقات الإلكترونية، وناقش رئيس الجامعة توزيع المهام على أعضاء فريق العمل.

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