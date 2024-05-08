زلزال «الشناوي» يضرب القلعة الحمراء قبل نهائي دورى أبطال أفريقيا

أصبح محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بمثابة أزمة كبيرة تضرب القلعة الحمراء، في الفترة الأخيرة وتهدد استقرار الشياطين الحمر قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي، وسط حالة من الترقب تسيطر على الجميع في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة.

وقال مصدر بالنادي الأهلي، إن «الشناوي» طلب من الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، المشاركة في مباراة الذهاب أمام الترجي في النهائي الأفريقي بعد التعافي من الإصابة ويتمسك بموقفه.

وأضاف المصدر، أن المدير الفني لم يحسم الأمر ولكن هناك قناعة كبيرة بقدرات مصطفى شوبير الذي يواصل التألق مع الفريق في البطولة الأفريقية ويحافظ على نظافة شباكه منذ الحصول على فرصة عقب إصابة محمد الشناوي.

وشدد المصدر، على أن «كولر» أصبح في أزمة كبيرة بشأن مركز حراسة المرمى عقب عودة «الشناوي» من الإصابة وتألق «شوبير»، وسيكون القرار قبل سفر بعثة الفريق إلى تونس، والأقراب سيكون الاعتماد على «شوبير» في مباراة الذهاب على أن يتولى «الشناوي» حراسة المرمى في لقاء الإياب بالقاهرة حتي يكون قائدًا للفريق في مباراة التتويج حال تحقيق نتيجة إيجابية في الذهاب بملعب رادس.

في نفس السياق، تلقى الجهاز الفني للفريق دفعة معنوية قبل مباراة الذهاب بنهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي يوم 18 مايو الجاري على ملعب رادس، بعد تأكد جاهزية الثنائي ياسر إبراهيم والمالي أليو ديانج، بشكل كامل بعد الحصول على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي بمشاركة اللاعبين في المباريات بشكل طبيعي، عقب التعافي من الإصابات التي تعرضوا لها في الفترة الأخيرة وغيابهم عن المباريات المحلية والأفريقية.