الأهلي يستعد لمواجهة بلدية المحلة بدون راحة

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية، اليوم الأربعاء، بدون راحة استعدادًا لمواجهة بلدية المحلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويحل الأهلي ضيفا على فريق بلدية المحلة يوم الأحد المقبل على استاد المحلة ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش عقب مباراته التي خاضها أمام نظيره الاتحاد السكندري أمس التي حقق فيها الأهلي الفوز برباعية مقابل هدف.

ويؤدي لاعبو الأهلي الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة الاتحاد السكندري تدريبات استشفائية على هامش مران الفريق الأحمر.

ويعقد مارسيل كولر محاضرة فنية رفقة لاعبي الأهلي قبل انطلاق المباراة من أجل الوقوف على الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال لقاء الاتحاد السكندري.