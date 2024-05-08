فحوصات طبية لثنائي الأهلي بعد الإصابة في مباراة الاتحاد السكندري

يخضع رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وأحمد نبيل كوكا لاعب الوسط، لفحوصات طبية اليوم الأربعاء على هامش تدريبات الفريق لتحديد حجم الإصابة وموقفهما من المشاركة في مباراة بلدية المحلة في الدوري.

وتعرض رامي ربيعة وكوكا للإصابة في الدقائق الأخيرة من مباراة الأهلي والاتحاد السكندري أمس ولم يتمكنا من استكمال اللقاء.

وقال أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، إن رامي ربيعة تعرض لكدمة قوية أسفل الكاحل، وسيخضع لاختبار طبي اليوم للاطمئنان على حالته وتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية.

وأضاف طبيب الأهلي أن أحمد نبيل كوكا يعاني من آثار كدمة قوية في الركبة وسيخضع أيضًا لفحوصات جديد قبل المران.