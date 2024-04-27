اليابان: ننسق مع الحكومة البريطانية الزيارة المرتقبة لإمبراطور اليابان

أعلنت وكالة البلاط الإمبراطوري اليابانية، أن إمبراطور اليابان ناروهيتو وقرينته الإمبراطورة ماساكو، سيزوران بريطانيا كضيفين رسميين في أواخر يونيو المقبل، حيث يتم التنسيق مع الحكومة البريطانية لأول زيارة دولة يقوم بها الإمبراطور في منصبه منذ زيارة والده أكيهيتو في عام 1998.

وأفادت الوكالة - في بيان نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم /السبت/ - بأنه من المتوقع أن تستمر الزيارة لمدة أسبوع، لافتة إلى الترتيبات جارية؛ من أجل الفعاليات في قصر (باكنغهام) مقر الملكية البريطانية في (لندن) بالإضافة إلى مأدبة رسمية يستضيفها الملك تشارلز الثالث.

وأشار البيان إلى أنه خارج المناسبات الرسمية، فإن زيارة جامعة (أكسفورد) قيد المراجعة أيضًا.. حيث درس الزوجان الإمبراطوريان فيها كما أن الإمبراطور ناروهيتو هو أول إمبراطور ياباني يدرس في الخارج، مبينا أنه تم التخطيط لهذه الزيارة في البداية عام 2020 كأول زيارة خارجية للإمبراطور بعد صعوده إلى العرش في مايو 2019، ولكن تم تأجيلها بسبب جائحة فيروس كورونا.

ومع ذلك، قام الزوجان الإمبراطوريان بزيارة بريطانيا في أول رحلة رسمية لهما إلى الخارج في سبتمبر 2022، عندما حضرا مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية.. وستكون الزيارة - التي تهدف إلى تعزيز حسن النية والصداقة - هي الثانية الخارجية منذ زيارتهما الرسمية الودية إلى إندونيسيا في يونيو 2023.