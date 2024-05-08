الشرطة الأمريكية تعتقل 20 طالبا في جامعة جورج واشنطن ضمن اعتصام مؤيد للفلسطينيين

أعلنت شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن، اعتقال 20 طالبًا من المعتصمين بجامعة جورج واشنطن تأييدا للفلسطينيين في قطاع غزة.

أوضحت الشرطة حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الأربعاء أن القوات انتشرت في ساحة الاعتصام بعد إخلائها من الطلبة المتظاهرين، فيما بدأت السلطات تنظيف المكان.

بدأت شرطة واشنطن، في وقت سابق اليوم، عملية إنهاء اعتصام طلاب معارضين الحرب على غزة، في جامعة جورج واشنطن، حيث أغلقت السلطات جميع الطرق المؤدية إلى الجامعة لإنهاء الاعتصام.

تتواصل الاحتجاجات الطلابية في الجامعات الأمريكية للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ووقف أي استثمارات مالية قد تدعم هذه الحرب وسحبها، والعفو عن الطلاب الذين خضعوا لعقوبات بعد المشاركة في الاحتجاجات.