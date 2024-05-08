جامعة العريش تحصد كأس المهرجان الرياضي للكرة الطائرة

شاركت جامعة العريش اليوم الأربعاء، في فعاليات المهرجان الرياضي الثاني لجامعات مدن القناة، والذي أقيم تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حيث قدمت الجامعة أربعة فرق رياضية، ضمت خماسي قدم بنين، وكرة السلة بنين، وكرة الطائرة بنات، وتنس الطاولة بنات، وظهرت الجامعة بمستوى متميز خلال فعاليات المهرجان، حيث توج فريق كرة الطائرة بنات بكأس البطولة، بينما حصل فريق تنس الطاولة بنات على المركز الثاني.



وأعرب الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، عن سعادته البالغة بهذا الإنجاز الرياضي المتميز الذي حققته الجامعة، مؤكدًا أن هذا النجاح يأتي ثمرة جهود متواصلة من قبل إدارة الجامعة وجميع أعضاء هيئة التدريس والكوادر الإدارية والفنية، إضافة إلى روح التعاون والتكاتف التي سادت بين جميع أعضاء الفرق الرياضية.



وأضاف الدكتور حسن الدمرداش أن هذا الإنجاز يعكس حرص الجامعة على دعم وتشجيع الرياضة الطلابية، إيمانًا منها بأهميتها في بناء شخصية الطالب المتكاملة، وصقل مهاراته الإبداعية والقيادية، وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي بينه وبين زملائه.



كما أشار رئيس الجامعة إلى أن هذا الإنجاز يأتي أيضًا في إطار الاحتفال بأعياد تحرير سيناء، مؤكدًا على أن جامعة العريش ستواصل جهودها لدعم مسيرة التنمية الشاملة في محافظة شمال سيناء، وتعزيز دورها كمنارة علمية وإشعاع ثقافي في المنطقة.