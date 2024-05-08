ضبط سيدة تدير كيانا تعليميا وهميا للنصب على المواطنين بالمنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط سيدة بالمنوفية لإدارتها كيان تعليمى وهمى بقصد النصب والاحتيال على المواطنين.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة المنوفية) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة تلا بالمنوفية واتخاذه مقراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم منحهم شهادات دراسية فى العديد من المجالات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل ببعض الشركات والمؤسسات.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبحوزتها (شهادات بأسماء مختلفة باللغة الأجنبية منسوب صدورها لـ"الكيان التعليمى وإحدى الجامعات" – 3 أكلاشيه باللغة الأجنبية "خاصة بالكيان"– هاتف محمول بفحصه تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطها الإجرامى) ،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.