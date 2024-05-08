تمريض عين شمس: نبحث سبل التعاون مع جامعة كاليفورنيا لتطوير البرامج الدراسية

استقبلت كلية التمريض بجامعة عين شمس واجنر لورا ميشيل استاذ صحة المجتمع بجامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك بحضور سحر موسى عميد الكلية و شهيرة سمير سمير المدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعة و سهام جرجس وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحث العملي، هالة محمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، هيام رفعت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتهدف الزيارة الى عرض البرامج الدراسية المقدمة من كلا الطرفين وفي نهاية الزيارة تم إجراء جولة تفقدية لمعامل المهارات والكمبيوتر والمدرجات والقاعات الدراسية بالكلية.