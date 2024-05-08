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الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

شرطة التموين تداهم مصنعا يعيد تدوير زيت الطعام المستعمل بالإسكندرية

مصنع زيوت مجهولة
مصنع زيوت مجهولة
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تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين من ضبط المسئولين عن مصنعين لتعبئة زيت الطعام غير مرخصين - كائنين بدائرة قسمى شرطة "المنتزه ثالث – الرمل ثان" بمحافظة الإسكندرية، وبحيازتهما كميات من زيت الطعام سابقة الاستخدام وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وإعادة تدويرها وتعبئتها فى عبوات جديدة مدون عليها بيانات لعلامات تجارية وهمية غير مسجلة تمهيداً لطرحها فى الأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر داخل المصنعين على (120 عبوة زيت طعام هالك ومعاد تدويره ومدون عليه علامة تجارية وهمية غير مسجلة "منتج نهائى" – 288 عبوة خل طعام بدون بيانات أو مستندات ومدون عليه علامة تجارية وهمية غير مسجلة "منتج نهائى"- 175 طن زيت طعام بدون مستندات تدل على مصدره معبأ داخل خزانات من مرتجعات الأسواق معد لإعادة تدويره لطرحه بالأسواق وجميعها غير صالحة للإستهلاك الآدمى- 500 عبوة فارغة مدون عليه علامة تجارية وهمية غيرمسلجة "أدوات تعبئة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


 

تمكنت زيت طعام مجهول المصدر بالإسكندرية الإدارة العامة لشرطة التموين