حر ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تكشف عن حالة طقس الخميس

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الخميس، حيث يسود طقس شديد الحرارة علي القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد وحار على السواحل الشمالية وطقس مائل للحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يشهد الخميس نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على أقصي غرب البلاد على فترات متقطعة، وأتربة عالقة على مناطق من جنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 27 درجة، وعلى السواحل الشمالية 34 للعظمى والصغرى 23 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 36 للعظمى والصغرى 25 وعلى شمال الصعيد 37 للعظمي والصغرى 25 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 38 للعظمي والصغري 25 درجة .