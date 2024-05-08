رئيس جامعة المنوفية يفتتح مهرجان الأسبوع البيئي الحادي عشر

انطلقت صباح اليوم فعاليات مهرجان الأسبوع البيئي الحادي عشر تحت رعاية وحضور الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية وإشراف الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك تحت شعار الكوكب الأخضر مبادرات وشراكات بيئية" بهدف تفعيل سبع مبادرات خضراء وشراكات بيئية من أجل المستقبل الأخضر.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور ناصر عبدالباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ومحمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية.

أكد الدكتور أحمد القاصد أهمية توجيه طاقات الشباب وتعظيم المشاركة الطلابية فى خدمة قضايا البيئة، مشيرا إلى دور قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى الجامعة وما يقوم به من دور حيوى وخدمى للبيئة المحيطة لتحقيق التكامل المجتمعى بين الجامعة والمجتمع، مضيفا أن مهرجان الأسبوع البيئى لابد أن يكون له مردود إيجابى سواء داخل الجامعة أو خارجها

ونشر ثقافة الحفاظ علي البيئة ، كما أنه يعد فرصة لتحويل الشباب من الحالة السلبية إلى الحالة الإيجابية وتعظيم دور القيم والأخلاق للحفاظ على البيئة مؤكدا علي ضرورة أن تحقق المبادرات الخضراء للأسبوع الأهداف المنشودة منه، وعمل تقرير عن ما تم تحقيقه من أنشطة وفعاليات ومدى الاستفادة التى تحققت.

ووجه القاصد بضرورة نشر ثقافة العمل التطوعى للحفاظ على البيئة، مشيرا إلى أن هذا الاسبوع بما يضمه من مبادرات مختلفة من شأنها أن تعلى من تنمية الإحساس بأهمية الحفاظ على البيئة خضراء والحفاظ علي الصحة العامة للمجتمع كأساس لتنمية المجتمع وتحقيق الأهداف التنموية ورؤية مصر 2030.

استهل الدكتور أحمد القاصد الفعاليات بتفقد القافلة الطبية التي نظمت ضمن مبادرة "الصحة المستدامة" يرافقه الدكتور صبحي شرف، حيث تفقد العيادات الطبية في مختلف التخصصات والموجهة لمنسوبي الجامعة بمركز المعلومات الإدارة العامة بمشاركة كليات الطب والصيدلة والعلوم الصحية التطبيقية.

أجرت القافلة الكشف على مايقرب من ١٥٠ عضو من أعضاء الجهاز الإداري منهم ٣٨باطنة، ١٩في الأنف والاذن، ١٥رمد، ٢٥جلدية، ١٠صدر، ٣٠عظام، ١٠في الجراحة كما تم تقديم ارشادات في التغذية العلاجية، وقياس الضغط والسكر بالمجان.

شارك في اعمال القافلة عدد كبير من الأطباء في مختلف التخصصات، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد النعمانى عميد كلية الطب، والدكتورة رانيا عزمي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور فريد وجدي وكيل كلية العلوم الصحية التطبيقية.