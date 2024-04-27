المؤبد لذئب بشري هتك عرض ابنة شقيقته في شبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المؤبد للمتهم بهتك عرض ابنة شقيقته بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هشام إبراهيم أبا زيد، ومحمود منير خليل وهيثم محمد جمال الدين، وأمانة سر عاصم طايل وعلي الفرماوي.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 23871 لسنة 2023 جنايات ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2004 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "محمد م ح" - 45 سنة، سائق مقيم مدينة فتح الكابلات - شبرا الخيمة - القليوبية لأنه في تاريخ سابق على تحرير المحضر بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية واقع المجني عليها "سندس.س.ع.ا" والتي لم تبلغ من العمر 18 سنة ميلادية كاملة بغير رضاها بأن استدرجها إلى مكان قصى عن أعين الناس، وتعدى عليها.



تضمنت شهادة المجنى عليها "سندس.س.ع.ا"، 16 سنة، طالبة، مقيمة مدينة القمح شبرا الخيمة ثان، أنها أثناء تواجدها بمنزل جدتها قام المتهم (وهو شقيق والدتها) باستدراجها إلى إحدى غرف المسكن مستغلا أن جدتها طريحة الفراش، واعتدى عليها جنسيا.