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الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

إعدام طن أغذية وتحرير 122 محضرا خلال حملة لـ"صحة الدقهلية"

ضبط اغذية غير صالحة
ضبط اغذية غير صالحة للإستهلاك فى حملة للصحة بالدقهلية
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شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بمحافظة الدقهلية حملات مكبرة على محلات بيع المواد الغذائية والمطاعم خلال الأسبوع الماضى ، تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغنى، وكيل المديرية للطب الوقائي بالمرور على 175 منشأة.

وقال الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، في تصريحات صحفية، إن الحملات ضبطت 54 منشأة تدار دون ترخيص وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.
من جانبها، قالت الدكتورة لبنى عابد، مدير إدارة مراقبة الأغذية إن الحملات تمكنت من تحرير 122 محضراً وسحب 71 عينة  للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 1153  كيلو من أغذية متنوعة و 266 لتر  عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي و تغير في الخواص الطبيعية.
وأكد وكيل وزارة الصحة، استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين مشددا على تطبيق القانون لردع المخالفين.

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ضبط اغذية غير صالحة للإستهلاك فى حملة للصحة بالدقهلية

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