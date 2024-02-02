إعدام طن أغذية وتحرير 122 محضرا خلال حملة لـ"صحة الدقهلية"

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بمحافظة الدقهلية حملات مكبرة على محلات بيع المواد الغذائية والمطاعم خلال الأسبوع الماضى ، تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغنى، وكيل المديرية للطب الوقائي بالمرور على 175 منشأة.

وقال الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، في تصريحات صحفية، إن الحملات ضبطت 54 منشأة تدار دون ترخيص وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

من جانبها، قالت الدكتورة لبنى عابد، مدير إدارة مراقبة الأغذية إن الحملات تمكنت من تحرير 122 محضراً وسحب 71 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 1153 كيلو من أغذية متنوعة و 266 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي و تغير في الخواص الطبيعية.

وأكد وكيل وزارة الصحة، استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين مشددا على تطبيق القانون لردع المخالفين.

ضبط اغذية غير صالحة للإستهلاك فى حملة للصحة بالدقهلية

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