حملات تموينية على المخابز بالإسكندرية لضبط الأسعار

شن محمد العدوى مدير إدارة تموين برج العرب بالتعاون مع ادارة الرقابة بالمديرية تحت إشراف مؤنس محمد المشرف العام على الرقابة وخالد عوض مفتش الرقابة بالمديرية بحملة تموينية مركزية على المخابز و المخابز السياحية والأسواق بنطاق المنتزة وشرق.

أسفرت الحملات عن تحرير محضر حيازة وتجميع بطاقات تموينية ذكية بأحد المخابز البلدية بغرض الضرب الوهمي والتربح من فارق الدعم وتم ضبط والتحفظ على ٢٧ بطاقة تموينية ذكية.

كما تم تحرير ١٣ محضر إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن شرائح مختلفة، وتحرير محضرين حيازة وتجميع دقيق بلدي مدعم استخراج ٨٧.٥ ٪ محظور حيازته واستخدامه خارج المخابز البلدية المدعمة وذلك داخل مخابز سياحية وتم ضبط والتحفظ على عدد ٥ شيكارة دقيق زنة الواحدة ٥٠ كجم.

تحرير محضرين عدم إعلان عن الأسعار والأوزان للخبز الفينو بمخابز افرنجية، وتحرير محضرين عدم إعلان عن الأسعار للأسماك بأنواعها، و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.