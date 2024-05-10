طرق تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء.. تعرف عليها

مع بدء المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز في مختلف محافظات الجمهورية بتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، نستعرض طرق تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء:

التوجه إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين في الحي التابع له. كما يمكن التقدم به من خلال استخدام موقع تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء عبر بوابة الخدمات الحكومية للمحليات. ومن خلال الهاتف المحمول (الموبايل)، من خلال تحميل تطبيق تصالح، عن طريق البلاي ستور المتوفر على الهاتف.

وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الجاهزية الكاملة للمراكز التكنولوجية بجميع المحافظات والبالغ عددها ٣٤١ مركزًا على مستوى المحافظات لاستقبال طلبات التصالح تمهيدًا لبدء العمل به، وتم التنبيه علي رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تخصيص شبابيك بكل مركز تكنولوجي للتعامل مع طلبات التصالح.