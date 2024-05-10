تعرف على المكرمين بالدورة الثانية لمهرجان إيزيس الدولي للمسرح

أعلنت المخرجة عبير لطفي، رئيس مهرجان إيزيس الدولي للمسرح، أسماء المكرمين في الدورة الثانية للمهرجان المقرر عقدها في الفترة من 16 وحتى 22 مايو الجاري في عدد من مسارح القاهرة.

وقالت لطفي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس الخميس، بالمجلس الأعلى للثقافة، إن الدورة الثالثة لمهرجان إيزيس الدولي للمسرح تحمل اسم الفنانة الراحلة عايدة عبد العزيز، التي تعد واحدة من أهم نجمات المسرح المصري، وقدمت العديد من الأدوار المهمة على خشبة المسرح في عروض مثل جواز على ورق طلاق، والست هدى، ودائرة الطباشير القوقازية، وغيرها.

وأضافت، أن مهرجان إيزيس الدولي للمسرح يهتم بالاحتفاء بصانعات المسرح وتوثيق إبداعاتهن ويكرم هذا العام خمس شخصيات مسرحية متميزة من مصر والوطن العربي وهم: الفنانة ومصممة الرقصات كريمة منصور، والراحل د. محمود نسيم والفنانة، والمخرجة العراقية د. عواطف نعيم، والفنانة التونسية رجاء بن عمار، والفنانة الراحلة سهام بنت سنية وعبد السلام.

عقد المؤتمر الصحفي بحضور الفنانة إلهام شاهين الرئيس الشرفي لهذه الدورة، والفنان فتحي عبد الوهاب، والكاتبة والنائبة البرلمانية ضحى عاصي، ود. أمل جمال وكيل وزارة الشباب والرياضة سابقا، والإعلامية مشيرة موسى والناقد الفني محمد عبد الرحمن أعضاء اللجنة العليا للمهرجان، والسفير فهمي فايق الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، ود. إيمان كريم رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والكاتبة رشا عبد المنعم والمخرجة عبير على حزين مديرتا المهرجان ومنى شاهين المدير التنفيذي للمهرجان.

تترأس مهرجان إيزيس الدولي للمسرح الممثلة والمخرجة عبير لطفى، ومديرتا المهرجان المخرجة والكاتبة عبير على حزين والكاتبة والناقدة رشا عبد المنعم، والمديرة التنفيذية منى شاهين، وبرعاية ودعم وزارة الثقافة بالشراكة مع المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة ووزارة الشباب والرياضة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدد من المراكز والمؤسسات منها: هيئة تنشيط السياحة وقطاع شئون الإنتاج الثقافي وصندوق التنمية الثقافية والمجلس الأعلى للثقافة والمركز القومي للترجمة ودار الأوبرا المصرية، والمركز الثقافي النمساوي، والمعهد الثقافي الفرنسي.