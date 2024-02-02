"صحة الدقهلية" تنظم قوافل توعوية للسيدات فى إطار مبادرة حق تنظمي

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، انطلاق قافلة خدمية توعوية "حقك تنظمي "بإدارة ميت غمر، مؤكدًا أن القافلة تعمل علي تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، وبالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة.

يأتي ذلك في إطار جهود قطاع السكان وتنظيم الأسرة لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات المستهدفات بالمناطق المحرومة من الخدمة وتلبية الاحتياجات غير الملباة بتلك المناطق.

وقالت الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية ان إجمالي المنتفعات بلغ 3992 منتفعة وفيما وصل عدد الحاصلات على وسيلة 2885 سيدة لافتة إلى أن القافلة الخدمية شارك فيها عيادات متنقلة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة – المشورة - متابعة الحمل بالإضافة إلى تنفيذ الفرق المتنقلة بالوحدات الثابتة وذلك لتلبية احتياجات الجمهور المستهدف بالأماكن المختلفة بالإدارة.

وأوضحت الدكتورة سحر ثابت مدير إدارة تنظيم الأسرة، أن القافلة استمرت على مدار 3 ايام بحضور محمود نصر من قطاع السكان وتنظيم الاسرة وتم خلالها تغطية كافة الإدارات و تم تغطية جميع وحدات الإدارة.

قوافل توعوية للسيدات فى إطار مبادرة حق تنظمي بالدقهلية

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