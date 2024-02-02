استكمال مبادرة رواد النيل في الدقهلية لتمكين المرأة اقتصاديا

أعلن أيمن مختار محافظ الدقهلية، استكمال أعمال مبادرة "رواد النيل" التابعة للبنك المركزى لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا بمحافظة الدقهلية بمشاركة مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.

وقال محافظ الدقهلية إنه جرى تنظيم ورش عمل تستهدف تمكين المرأة اجتماعيا وصحيا وثقافيا لتحقيق اهداف التنمية المجتمعية ودعمها ومنحها الفرصة لإثبات ذاتها وقدرتها على العمل والكفاح لرفعة شأن الوطن.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هبه البيلي، مدير ادارة شئون المرأة بديوان عام المحافظة أنه تم التنسيق والتعاون مع الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومركز تطوير الأعمال بالبنك الاهلى المصرى لتنفيذ خطة نصف سنويه بكافه مراكز المدن والاحياء لتحقيق الاستفادة القصوى للفتيات فى سن العمل من مبادرة رواد النيل.

ونفذت ياسمين مهند رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالتنسيق مع مسئولي مركز تطوير الاعمال بالبنك الاهلي المصرى ومركز المطريه ومركز ميت سلسيل ومركز نبروه ٣ ورش عمل استهدفت تدريب خريجات الجامعات والمعاهد بمحافظة الدقهلية من مكلفات الخدمة العامة.

ومن المقرر ان يتم استكمال تنفيذ خطة عمل الإدارة النصف سنوية لتشمل كافة مراكز المحافظة.

وتتضمن المبادرة حزمه متكاملة من الخدمات غير التمويلية التوعية بإعداد دراسة الجدوى وإدارة المشروعات وطرق الحصول على تمويل من البنك لتنفيذ المشروعات وذلك بهدف خلق بيئة استثمارية ملائمة للتمكين المالى والفنى للمرأة لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومعالجة التحديات والمعوقات التي تواجهها وبناء القدرات المؤسسية لهذا القطاع الحيوي وذلك لخدمه مجتمعنا.

واضافت ان ورش العمل التى تم تنفيذهما شارك فيهما اميرة الشربينى وندى عبد العزيز محاضرين من مركز تطوير أعمال البنك الاهلى المصرى