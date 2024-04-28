بروتوكول تعاون بين "القومي لعلوم البحار والمصايد" ومعهد القناة  للهندسة

وقع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، بروتوكول مع معهد القناة العالي للهندسة والتكنولوجيا، اليوم الاحد، بفرع المعهد علوم البحار، بناءا على توجيهات الدكتور عادل على احمد رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد والذى حضر توقيع البروتوكول.

حضر توقيع البروتوكول دكتور احمد عبد الحليم مدير فرع المعهد بالسويس والدكتور ياسر جنيد نائب مدير فرع السويس والدكتور حسام عيسى رئيس شعبة تربية الاحياء المائية والدكتور زكى شعراوى رئيس معمل اللافقاريات والدكتورة ايمان ممدوح استاذ الهندسة الوراثية بفرع البحر المتوسط والدكتورة فاطمة حسين الباحث بمعمل الكيمياء البحرية والمفوض بتوقيع البرتوكول.

كما حضر التوقيع من معهد القناة العالي للهندسة والتكنولوجيا، دكتور ايمن الجندى وكيل المعهد لشئون الطلاب نائبا عن دكتور منتصر يسرى غالى عميد المعهد والمفوض لمعهد القناة ونهى على احمد مدير مكتب عميد المعهد.

ويهدف البروتوكول الى إيجاد الاطار الملائم الذى سيتم من خلاله تيسير التعاون بين المعهدين مع الاخذ فى الاعتبار نشاط وتخصص كلا الطرفين.

وصرح دكتور رئيس معهد علوم البحار، بانه جرى التنسيق بين الطرفين في الأستفادة بالأمكانيات المادية والبيئية والأساسية المتاحة لدي الطرفين من أجهزة علمية وكوادر بشرية في أعمال الأبحاث العلمية وإتاحة الإمكانيات البحثية للطرفين للتعاون المشترك واستكمال الجزء العملي لمشاريع الطلاب مع الإحتفاظ بالشكر والجانب الأدبي لهيئة المعهد.

وأضاف رئيس المعهد، ان البروتوكول يهدف إلى مشاركة الجهتين فى المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية وورش العمل والمعارض والفعاليات التى يعقدها احد الطرفين والمتعلقة بمجالات التعاون وفقا لهذا البروتوكول.

ومن جانبه رحب مفوض معهد القناة، بالتعاون المشترك مع المعهد القومي لعلوم البحار والذى يكون إضافة للتدريب العلمى وتبادل الزيارات العلمية والميدانية للاستفادة من الخبرات العلمية والتطبيقية بغرض تبادل الخبرات والتدريب.

جدير بالذكر أن المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد من أقدم واعرق المعاهد البحثية التى تقوم بالدراسات البيئية المتخصصة داخل جمهورية مصر العربية.