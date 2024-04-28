ما أوجه الاستفادة من مركز البيانات والحوسبة السحابية في القطاع الصحي؟

كشفت الدكتورة هبة فوزي المسئول التنفيذي للشبكة الوطنية بوزارة الصحة، أهمية إنشاء مركز البيانات والحوسبة السحابية، بالنسبة للمواطنين في القطاع الصحي.

وأوضحت هبة فوزي في لقاء خاص مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أنه كان هناك تدعيمات كبيرة على مدار السنوات الماضية من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، بشأن تحديث وميكنة مستشفيات الصحة الثابتة والمتنقلة المتمثلة في سيارات الإسعاف.

وتابعت: «تم ميكنة أكثر من مستشفى خلال العامين الماضيين، منها مستشفى المنيرة العام، ومستشفى الزيتون التخصصي، وذلك من خلال ميكنة قسم الطوارئ، وقسم الرعايات والحضانات».

وأضافت مسئولة الشبكة الوطنية، أن الهدف من إنشاء المركز فيما يتعلق من ناحية الجانب الصحي، هو تطوير المنظومة الصحية في كافة الوحدات والمراكز الصحية الموجودة في القرى والريف والنجوع الصغيرة.

ولفتت فوزي، إلى أنه من بين مميزات الحوسبة السحابية وميكنة المرافق الصحية المختلفة، هو معالجة فكرة الأشعة السوداء التي يحصل عليها المريض لأنها مكلفة ماديًا للغاية، كما أنها تنتج مخلفات ضارة للبيئة عند حرقها في المحرقة الطبية.

وأردفت: يدخل هذا المشروع ضمن خطة الدولة لتحويل المستشفيات إلى مستشفيات ذكية خضراء، حيث تم تحويل الأشعة السوداء إلى أشعة ثلاثية الأبعاد، ومنها إلى تقارير مكتوبة، يقوم الطبيب بالإمضاء عليها بعد مراجعتها، وبالتالي يوفر بيئة نظيفة ومال مهدر.

