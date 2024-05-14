دفاعًا عن روجينا.. عارفة عبد الرسول تهاجم طارق الشناوي

دافعت الفنانة عارفة عبد الرسول، عن الفنانة روجينا بعد الأزمة الأخيرة بين الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، والناقد الفني طارق الشناوي، بسبب مقاله الأخير عن موهبة روجينا.

ونشرت عارفة عبد الرسول عبر حسابها بموقع "فيس بوك" قائلة: "ياعم روح ...ده روجينا وهى لسه صغنونه قوى عملت دور كبير جدااااا مع يوسف شاهين فى فيلم المصير....ممثله من قبل ماتتجوز بزمن ...عيب والله".

ويذكر ان الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قد تقدم ببلاغ جديد ضد طارق الشناوي، وتصريحه خلال استضافته في برنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة صدى البلد، بأن طارق الشناوي اتهمه في شرفه وبينهما القضاء، كما ورفض الناقد الفني طارق الشناوي، الاعتذار للفنان أشرف زكى.