ads
الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

وزارة الهجرة تشارك احتفال كاتدرائية العذراء سيدة فاتيما بمناسبة الذكرى 70 لتكريسها

نائب وزيرة الهجرة
نائب وزيرة الهجرة يشترك الكنيسة الكاثوليكية احتفالها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 

أوفدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السيد اللواء محمد برغوت، مساعد الوزيرة لشئون المقر، وذلك للمشاركة في احتفال كاتدرائية العذراء سيدة فاتيما، بمناسبة الذكرى 70 لتكريسها، تلبية لدعوة المونسينيور بولس ساتي خور أسقف إيبارشية القاهرة الكلدانية.

أقيم القداس بمشاركة والبطريرك إبراهيم إسحاق الكلي الطوبى، والمطران نيكولاس تيڤينان، ولفيف من الآباء الأساقفة والكهنة والأخوات الراهبات، كما شارك في القداس مندوبو رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية وعدد من السادة السفراء لعدة دول، ومجموعة من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وبدورها، أكدت السفيرة سها جندي أن مصر كانت وستظل ملتقى الأديان، وقبلة للمحبة والتسامح، ولذلك تعايشت على أرضها مختلف الجاليات والجنسيات، ومارسوا شعائرهم الدينية بكل محبة.

وأعربت وزيرة الهجرة عن عميق تهنئتها، إلى نيافة الخور أسقف "بولس ساتي" المدبر البطريركي لإيبارشية القاهرة للكلدان ورئيس الطائفة الكلدانية في مصر، بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنية لأبناء الطائفة الكلدانية وشعب الكاتدرائية الكلدانية، السعادة والبهجة في هذا اليوم المميز.

السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج اللواء محمد برغوت مساعد الوزيرة كاتدرائية العذراء