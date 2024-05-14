قال عن روجينا لا تصلح للبطلولة المطلقة.. طارق الشناوى يرفض الاعتذار لأشرف زكى

رفض الناقد الفني طارق الشناوي، الاعتذار للفنان أشرف زكى/ نقيب المهن التمثيلية، وذلك بعد أزمته الاخيره معه بسبب رأيه الذي كتبه حول صلاحية الفنانة روجينا زوجته لأدوار البطولة المطلقة في مقال سابق له.

واكد "الشناوي" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" قائلا: "أعتذر عن إيه؟ المقال كله مدح في روجينا، ومفيش حد يعتذر عن رأي لا يحتوي أي تجاوز، بدليل إني نشرت العمود مجددا على صفحتي، هل ممكن أنشر كلام يضعني في إدانة قانونية مرتين؟"

وأضاف: "هو عليه يثبت إني اتهمته في شرفه وأتحدى، المقال لا يحمل أي إساءة وهو يعرف، والحكاية إنه مش عايز الناس تفكر شوية فيما قلته، والقضية الأساسية التي كتبتها إن روجينا لا تصلح أن تكون بطلة مطلقة، فقال ندوش الدوشة بدوشة أكبر منها، على طريقة إفيه محمود عبد العزيز في فيلم الكيف".

جاء ذلك بعد إعلان الفنان أشرف زكي عن تقدمه ببلاغ جديد ضد طارق الشناوي، وتصريحه خلال استضافته في برنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة صدى البلد، بأن طارق الشناوي اتهمه في شرفه وبينهما القضاء.