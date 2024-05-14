أصيب صاحب محطة وقود مقيم بقرية الديرس مركز أجا محافظة الدقهلية بحروق بالوجه والرقبة واليدين وذلك حال قيامه بإعداد كوب شاي داخل مزرعة استأجرها بقرية تفهنا الأشراف مركز ميت غمر وحدوث تسريب غاز بموقد صغير يستخدمه ما تسبب فى إصابته بحروق.

احتراق صاحب محطة وقود داخل مزرعة دواجن بسبب براد شاي:

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر من مستشفى ميت غمر العام بوصول "أحمد.س.أ.ع"، 50 عاما، صاحب بنزينة ومقيم قرية الديرس مركز اجا مصابا بحروق بالوجه واليدين والرقبة نسبة 10 % "إدعاء حادث حريق".



انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر بقيادة الرائد رامي أبوشتيه، رئيس المباحث، الى المستشفى وبسؤال المصاب قرر أنه حال قيامه بإعداد مشروب الشاي باستخدام موقد صغير بمزرعة دواجن بقرية تفهنا الاشراف دائرة المركز حدث تسريب غاز وامسكت النار بملابسه مما ادى الى حدوث إصابته ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك وأضاف بعدم وجود تلفيات داخل المزرعة.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.