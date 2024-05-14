رئيس وحدة الأبنية بمجلس الدولة: التحول الرقمي يساعد في تقريب العدالة الإدارية

أكد المستشار أحمد عبد الحليم غنيم عضو المكتب الفني لرئيس محلس الدولة، ورئيس وحدة أبنية مجلس الدولة، أن افتتاح مجمع محاكم مجلس الدولة، يأتي تزامنًا مع سلسلة من الافتتاحات لمقرات متعددة لمجلس الدولة علي مستوى الجمهورية ، وعلي سبيل المثال تم افتتاح مقر مجلس الدولة في محافظة الغربية ، وقريبا في محافظة الإسماعيلية .

جاء ذلك خلال افتتاح المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة اليوم ، فرع مجلس الدولة الجديد، بالقاهرة الجديدة ، وذلك بحضور لفيف من القيادات التنفيذية ، وقيادات مجلس الدولة ورجال القضاء ، وقام برفع الستار ، وسط وفود قضائية تمهيدًا لافتتاح المبني القضائي .

وأشار المستشار أحمد عبد الحليم ، أن هذا المشروع المميكن يؤكد علي تنفيذ التقاضي بشكل يسير علي المتقاضين ، ما يساعد في تقريب العدالة الإدارية والتي هي جزء لا يتجزء من القضاء العادي .

وأوضح ، أن مجمع المحاكم بالقاهرة الجديدة ، هدفه توفير المشوار الذي يتكبده سكان القاهرة الجديدة ، وهدفه تخفيف العبيء علي مقر الديوان العام المتواجد بالدقي ، فضلًا عن احتياجه لبعض التطوير ورفع الكفاءة لتماشي مع منظومة الجمهورية الجديدة ، وسيرًا مع اهتمام الدولة بالإنشاءات الجديدة وتطوير وتنظيم المقرات الحكومية .



جدير بالذكر انه تم نقل جميع دوائر القضاء الإداري للمنازعات الإدارية والضريبية ودوائر المفوضين الخاصة بها، من مبنى مجلس الدولة في الدقي ومقر المجلس بالعباسية إلى المبنى الجديد بالقاهرة الجديدة ، وبدأ عمل جميع هذه الدوائر في المقر الجديد لمجلس الدولة بداية من صباح يوم 1 إبريل الماضي.