أمريكا: يجب أن تدفع روسيا ثمن الدمار في أوكرانيا

شدد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، على ضرورة تحميل المجتمع الدولي روسيا مسؤولية الدمار الذي أحدثته في أوكرانيا خلال أكثر من عامين من الحرب، مشيرًا إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يجب أن يتحمل تبعات تدميره للبلاد ويقوم بإعادة بنائها.

وفي كلمة ألقاها خلال زيارته إلى أوكرانيا، أكد بلينكن على أن الولايات المتحدة منحت الكونغرس سلطة للسيطرة على الأصول الروسية في البلاد، وستستخدم هذه السلطة بشكل فعال.

وأعلن بلينكن عن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا في مواجهة التحديات الروسية، معربًا عن استعدادها للبقاء مع الشعب الأوكراني حتى يتم ضمان أمن البلاد وسيادتها واستقلالها.

